"الوطنية للإعلام": إجراءات تعقيم وتطهير يومي السبت والأحد
كتب- مصطفى علي:
تجري الرعاية الطبية بالهيئة الوطنية للإعلام، أعمال تطهير وتعقيم كاملة في كافة العيادات والمكاتب كإجراء احترازي ووقائي، وبحيث يكون مر 14 يومًا فترة حضانة المرض من تاريخ 7 أبريل.
وستتم أعمال التطهير يومي السبت والأحد المقبلين، بعد تعطيل العمل بالرعاية لإتاحة المجال للقائمين بأعمال التطهير والتعقيم.
يذكر أن أعمال التطهير والتعقيم تتم بصفة متكررة بالرعاية الطبية وبمختلف الأماكن بمبنى الوطنية الإعلام.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
2844
عدد المصابين
-
646
عدد المتعافين
-
205
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
2234404
عدد المصابين
-
569809
عدد المتعافين
-
153793
عدد الوفيات
إعلان