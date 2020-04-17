أكثر الكلمات إنتشاراً

خلية الأميرية الإرهابية أسعار البنزين فيروس كورونا مسلسلات رمضان حظر التجوال رمضان 2020 إحنا أقوى من كورونا أسعار الذهب الطقس

الكنيسة الإنجيلية: ملتزمون بإجراءات الوقاية من "كورونا" أثناء احتفال عيد القيامة

10:57 م الجمعة 17 أبريل 2020
الكنيسة الإنجيلية: ملتزمون بإجراءات الوقاية من "كورونا" أثناء احتفال عيد القيامة

الكنيسة الإنجيلية

القاهرة- (أ ش أ):

أكد يوسف إدوارد، المنسق الإعلامي لاحتفال الطائفة الإنجيلية في مصر بعيد القيامة المجيد، أن صلوات عيد القيامة الخاصة بالطائفة، ستنقل عبر التليفزيون المصري، وعدد من القنوات الفضائية في الرابعة من عصر غدٍ السبت من الكنيسة الإنجيلية بمصر الجديدة بقيادة الدكتور القس إندريه زكي رئيس الطائفة، وعدد محدود من القيادات الإنجيلية بدون أي حضور شعبي في إطار اجراءات الوقاية التى تتبعها الكنيسة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وقال إدوارد في تصريح اليوم الجمعة، إن الطائفة الإنجيلية ملتزمة بكافة الضوابط الخاصة بتعقيم الكنيسة قبل الصلوات والمسافات بين الأشخاص المشاركين في الصلوات، لافتًا إلى أن قيادة الطائفة الإنجيلية حريصة على نقل الاحتفال لجموع أبنائها ولكل المصريين في ظل قرار تعليق الصلوات والاحتفالات ومختلف الأنشطة بجميع الكنائس على مستوى الجمهورية.

ونوه إدوارد، إلى أن الاحتفال يقام في مدة لن تتجاوز 75 دقيقة، بالكنيسة الإنجيلية بمصر الجديدة، كليوباترا ميدان صلاح الدين، مؤكدًا أن الجميع يصلون معا حتى يمنحنا الله نجاة من عنده حتى نجتاز مع كل إخواتنا في الإنسانية هذه الأزمة.

هذا المحتوى من

الكنيسة الإنجيلية فيروس كورونا عيد القيامة

الخبر التالى:

"الوطنية للإعلام": إجراءات تعقيم وتطهير يومي السبت والأحد

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 2844

    عدد المصابين

  • 646

    عدد المتعافين

  • 205

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 2234404

    عدد المصابين

  • 569809

    عدد المتعافين

  • 153793

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان