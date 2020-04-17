حزب المصريين ينعى أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة

كتب- محمد نصار:

نعى حزب المصريين، عضو تحالف الأحزاب المصرية، ببالغ الحزن والأسى، الدكتورة عزة العشماوي، أمين عام المجلس القومي للأمومة والطفولة، والتي وافتها المنية مساء أمس الخميس، بعد صراع طويل مع المرض.

وتقدم حزب المصريين، بخالص التعازي للمجتمع المصري ولأسرة الفقيدة، داعيًا الله أن يتغمدها برحمته ويلهم ذويها الصبر والسلوان، مؤكدًا أن المجتمع فقد شخصية مشرفة لطالما حملت على عاتقها قضايا حقوق المرأة كما تبنت قضية الإتجار بالأطفال ذلك الجرح الأليم في قلوب الكثير من الملكومين.

وأكد حزب المصريين، أن الدكتورة عزة العشماوي، كانت رمزًا للتفاني والإخلاص من أجل قضيتيها التي كرست حياتها لأجلهما وهما الطفل والمرأة، حيث تحملت المعاناة وحاربت الألم ووقفت في وجه مرض السرطان لإيمانها الشديد بما تقوم به من عمل إنساني وحقوقي نبيل.

وأشار إلى المناصب العليا المشرفة التي تقلدتها ومنها رئيس وحدة مكافحة الإتجار بالأطفال، ونائب رئيس اللجنة الأفريقية لخبراء حقوق الطفل بالإتحاد الأفريقي، وأخيرًا منصب الأمين العام للمجلس القومي للأمومة والطفولة.