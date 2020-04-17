أكثر الكلمات إنتشاراً

خلية الأميرية الإرهابية أسعار البنزين فيروس كورونا مسلسلات رمضان حظر التجوال رمضان 2020 إحنا أقوى من كورونا أسعار الذهب الطقس

حزب المصريين ينعى أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة

09:07 م الجمعة 17 أبريل 2020
حزب المصريين ينعى أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة

الدكتورة عزة العشماوي

كتب- محمد نصار:

نعى حزب المصريين، عضو تحالف الأحزاب المصرية، ببالغ الحزن والأسى، الدكتورة عزة العشماوي، أمين عام المجلس القومي للأمومة والطفولة، والتي وافتها المنية مساء أمس الخميس، بعد صراع طويل مع المرض.

وتقدم حزب المصريين، بخالص التعازي للمجتمع المصري ولأسرة الفقيدة، داعيًا الله أن يتغمدها برحمته ويلهم ذويها الصبر والسلوان، مؤكدًا أن المجتمع فقد شخصية مشرفة لطالما حملت على عاتقها قضايا حقوق المرأة كما تبنت قضية الإتجار بالأطفال ذلك الجرح الأليم في قلوب الكثير من الملكومين.

وأكد حزب المصريين، أن الدكتورة عزة العشماوي، كانت رمزًا للتفاني والإخلاص من أجل قضيتيها التي كرست حياتها لأجلهما وهما الطفل والمرأة، حيث تحملت المعاناة وحاربت الألم ووقفت في وجه مرض السرطان لإيمانها الشديد بما تقوم به من عمل إنساني وحقوقي نبيل.

وأشار إلى المناصب العليا المشرفة التي تقلدتها ومنها رئيس وحدة مكافحة الإتجار بالأطفال، ونائب رئيس اللجنة الأفريقية لخبراء حقوق الطفل بالإتحاد الأفريقي، وأخيرًا منصب الأمين العام للمجلس القومي للأمومة والطفولة.

عزة العشماوي حزب المصريين المجلس القومي للأمومة والطفولة

الخبر التالى:

10 درجات بين النهار والليل.. الأرصاد تكشف طقس 48 ساعة مقبلة

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 2673

    عدد المصابين

  • 596

    عدد المتعافين

  • 196

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 2173432

    عدد المصابين

  • 554899

    عدد المتعافين

  • 147337

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان