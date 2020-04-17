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يضم معبودة الحب.. جولة إرشادية لعرض ثالوث منكاورع بالمتحف المصري

09:00 م الجمعة 17 أبريل 2020
يضم معبودة الحب.. جولة إرشادية لعرض ثالوث منكاورع بالمتحف المصري

المتحف المصري بالتحرير

كتب- محمد عاطف:

أطلقت وزارة السياحة والآثار، مساء اليوم الجمعة، جولة إرشادية جديد بالمتحف المصري بالتحرير لعرض ثالوث منكاورع.

ويصور الثالوث 3 أشخاص في تمثال واحد، هم الملك منكاورع، صاحب الهرم الثالث في الجيزة (حوالي 2532–2503 ق.م) وإلهين على جانبيه.

هذا التمثال يصور الملك شابًا وفي حالة ممتازة، يجسد النموذج المثالي للرجال في الدولة القديمة.

على جانبه الأيمن سيدة على رأسها قرص الشمس بين قرني بقرة رمز حتحور، إلهة الحب والموسيقى والأمومة تم تصويرها كالنموذج المثالي للجمال الأنثوي خلال هذه الفترة.

وعلى الجانب الأيسر للملك يوجد سيدة على رأسها شعار إقليم مدينة طيبة.

وبرع الفنان المصري القديم في إظهار النسب التشريحية لكل شخص، حيث يظهر ذلك بوضوح في ترقوة الملك وركبتيه وساعديه، وفي إظهار زي الإلهة حتحور الضيق.

المتحف المصري بالتحرير الملك منكاورع الجيزة

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