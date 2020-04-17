مسئول بالصحة العالمية: نتوقع ارتفاع أعداد المصابين بكورونا في مصر (فيديو)

كتب- محمد عاطف:

كشف الدكتور علاء حشيش مسئول الأمراض المعدية بمنظمة الصحة العالمية، توقعات المنظمة لأعداد إصابات "فيروس كورونا" في مصر خلال الفترة المقبلة.

وقال حشيش في تصريحات لقناة "إكسترا نيوز": "هناك توقعات بزيادة أعداد المصابين بفيروس كورونا في مصر الفترة المقبلة، خاصة أن كل شخص مصاب ينقل العدوى إلى حدود 4 أشخاص آخرين"، موضحًا أن معدل الإصابة اليومي بكورونا في مصر لا يتضاعف بصورة كبيرة، إلا أنه يجب على المصريين الالتزام بالإجراءات الوقائية التي فرضتها الحكومة.