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مسئول بالصحة العالمية: نتوقع ارتفاع أعداد المصابين بكورونا في مصر (فيديو)

08:50 م الجمعة 17 أبريل 2020
مسئول بالصحة العالمية: نتوقع ارتفاع أعداد المصابين بكورونا في مصر (فيديو)

فيروس كورونا

كتب- محمد عاطف:

كشف الدكتور علاء حشيش مسئول الأمراض المعدية بمنظمة الصحة العالمية، توقعات المنظمة لأعداد إصابات "فيروس كورونا" في مصر خلال الفترة المقبلة.

وقال حشيش في تصريحات لقناة "إكسترا نيوز": "هناك توقعات بزيادة أعداد المصابين بفيروس كورونا في مصر الفترة المقبلة، خاصة أن كل شخص مصاب ينقل العدوى إلى حدود 4 أشخاص آخرين"، موضحًا أن معدل الإصابة اليومي بكورونا في مصر لا يتضاعف بصورة كبيرة، إلا أنه يجب على المصريين الالتزام بالإجراءات الوقائية التي فرضتها الحكومة.

فيروس كورونا علاء حشيش منظمة الصحة العالمية إحنا أقوي من كورونا

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