زيادة رسوم القمامة وأداء التراويح.. الحكومة توضح حقيقة شائعات الأسبوع

كتب- أسامة علي:

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، اليوم الجمعة، عدة شائعات تداولتها بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، أبرزها أداء صلاة التراويح وتخفيف الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا، زيادة رسوم جمع القمامة، وتخصيص رابط إلكتروني للاستعلام عن منحة القوى العاملة.

ويستعرض "مصراوي" رد مجلس الوزراء على عدد من الشائعات هذا الأسبوع:

شائعات كورونا

رد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، اليوم الجمعة، على عدد من الشائعات التي جرى تداولها خلال الأيام الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن فيروس كورونا المستجد.

وقال المركز في بيان له، إنه لا يوجد تخفيف للإجراءات والتدابير الوقائية والاحترازية بإدعاء نهاية ذروة الأزمة، والدولة حريصة على عدم التخلي عن الإجراءات الوقائية منعاً لحدوث أي طفرات في معدلات الإصابة أو الوفيات.

ونفى المركز ما تردد بشأن إعادة فتح باب التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة بالوحدات المحلية.

لمزيد من التفاصيل:

- أداء التراويح وتخفيف الإجراءات الاحترازية".. الحكومة ترد على 7 شائعات بشأن كورونا

زيادة رسوم جمع القمامة من المنازل

قالت وزارة البيئة، إنه لا صحة لزيادة رسوم جمع القمامة من المنازل إلى 24 جنيهًا شهريًا.

وأكدت الوزارة، أن رسوم النظافة كما هي ولم يطرأ عليها أي زيادة، موضحةً أنه سيتم وضع آلية جديدة لتحصيل رسوم القمامة من المنازل وغيرها من المنشآت العامة والخاصة.

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آلية جديدة".. الحكومة ترد على أنباء زيادة رسوم جمع القمامة من المنازل

استيراد شحنة مستلزمات طبية فاسدة

أكدت وزارتي التجارة والصناعة، والصحة والسكان، أنه لا صحة لاستيراد أي شحنات من المستلزمات الطبية غير المطابقة للمواصفات.

وشددت الوزارتان، على خضوع جميع شحنات المستلزمات الطبية المستوردة للرقابة والتفتيش للتأكد من مطابقتها للمعايير والمواصفات الدولية

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الحكومة ترد على مزاعم استيراد شحنة مستلزمات طبية فاسدة

حملة للتطعيم ضد شلل الأطفال خلال أبريل

أكدت وزارة الصحة والسكان، أنه لم يتم إطلاق أي حملات خاصة بالتطعيم ضد مرض شلل الأطفال خلال شهر أبريل الجاري.

وأوضحت الوزارة، أنه تم الانتهاء بالفعل من الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال التي أطلقت خلال شهر فبراير الماضي، والتي استهدفت تطعيم نحو 16,5 مليون طفل على مدار أربعة أيام.

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هل تطلق "الصحة" حملة قومية للتطعيم ضد شلل الأطفال خلال أبريل؟

أزمة سيولة في شركات التأمين

قالت الهيئة العامة للرقابة المالية، إنه لا صحة لوجود أزمة سيولة في أي من شركات التأمين بسبب قيود السحب النقدي.

وأضافت الهيئة، أن عملاء شركات التأمين يحصلون على مستحقاتهم بشكل طبيعي دون أي تأخير، مُشيرةً إلى أن شركات التأمين تعتمد في أغلب تعاملاتها مع العملاء على وسائل الدفع غير النقدي ..

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الحكومة تنفي وجود أزمة سيولة في شركات التأمين بسبب قيود السحب النقدي

بيع لحوم فاسدة في الأسواق

قالت وزارة التموين والتجارة الداخلية، إنه لا صحة لبيع لحوم فاسدة بالأسواق والمجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة.

وأضافت الوزارة، أن جميع اللحوم المتداولة بالأسواق والمجمعات الاستهلاكية آمنة وسليمة تماماً، وتخضع للفحص والرقابة من قبل الجهات المعنية، مُشيرةً إلى أن انخفاض أسعار اللحوم يأتي نتيجة لتوافر مخزون استراتيجي كبير منها.

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- الحكومة تنفي بيع لحوم فاسدة بالأسواق

تخصيص رابط للاستعلام عن منحة القوى العاملة

قالت وزارة القوى العاملة، إنه لا صحة لتخصيص أي روابط إلكترونية للاستعلام عن قبول التسجيل في منحة الـ 500 جنيه.

وأضافت الوزارة، أن كل مواطن مستحق للمنحة ستصله رسالة نصية على هاتفه المحمول من رقم "2030" لإخطاره بالموعد والمكان المحدد للصرف، كما تم تخصيص خط ساخن برقم "142"، لاستعلام المتقدم عن استحقاقه للمنحة.

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رسالة وخط ساخن".. الحكومة تحدد طريقة الاستعلام عن "منحة الـ 500 جنيه"

رفض البنوك قبول سداد الأقساط

قال البنك المركزي المصري، إنه لا صحة لرفض البنوك قبول سداد الأقساط من العملاء الراغبين في عدم الاستفادة من مبادرة تأجيل الاستحقاقات الائتمانية.

وأضاف البنك المركزي، أن كافة البنوك العاملة في مصر قد سمحت لغير الراغبين من عملائها في تأجيل سداد الأقساط بمخاطبة البنك وإبداء الرغبة بدفع الأقساط في مواعيدها، من خلال الرد برسالة أو الاتصال بخدمة العملاء.

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بيان من الحكومة بشأن شائعات رفض البنوك قبول سداد الأقساط من العملاء

تغيير آليات إعداد المشروعات البحثية للطلاب

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه لا يوجد أي تغيير في آليات عمل المشروعات البحثية لطلاب سنوات النقل من "الصف الثالث الابتدائي إلى الصف الثالث الإعدادي".

وأضافت الوزارة، أن كافة معايير المشروعات البحثية لسنوات النقل المعلن عنها مسبقاً كما هي دون أي تغيير، وتم الإعلان عنها عبر موقع الوزارة على الرابط التالي http://moe.gov.eg/Project_topics_2020"".

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الحكومة تحسم الجدل بشأن تغيير آليات إعداد المشروعات البحثية للطلاب