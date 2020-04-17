ماذا يحدث في "الأهرامات" أثناء الإغلاق.. مدير المنطقة الأثرية يجيب
كتب- محمد عاطف:
قال أشرف محيي الدين مدير منطقة الأهرامات الأثرية، إن العمل في منطقة الأهرامات يجري على قدم وساق لإنجاز محورين متوازيين، رغم فترة الإغلاق، وهما تعقيم وتطهير المنطقة، وتطوير المنطقة المحيطة من خلال شركة أوراسكوم.
وأضاف محيي الدين في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أنه يتم استغلال فترة إغلاق منطقة الأهرامات بسبب فيروس كورونا، في إجراء عدد من أعمال الصيانة والترميم، حتى تكون المنطقة في أبهى صورة لها بمجرد انتهاء الأزمة الحالية واستعادة السياحة مرة أخرى.
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