قرار من رئاسة الوزراء بشأن إجازة شم النسيم

كتب- محمد غايات:

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، قرارًا باعتبار يوم الاثنين، إجازة رسمية مدفوعة الأجر في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص بمناسبة شم النسيم.

وطالب رئيس الوزراء المواطنين بالتزام الحرص الشديد والابتعاد عن أية تجمعات، واقتصار الحركة على إطار محدود، مؤكدًا أنه تم التوجيه لوزارة الداخلية والمحافظات، لتطبيق الحسم والتحكم في الحركة على الشوارع الرئيسية، وحركة المرور، وخاصة في الشوارع على الكورنيش في المدن الساحلية أو النهرية، لمنع التكدس والتزاحم من المواطنين.​