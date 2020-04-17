وفاة القارئ محمد عصفور.. والجنازة بمسقط رأسه في الشرقية

كتب - محمود مصطفى:

أعلن الشيخ محمد حشاد نائب نقيب القراء وشيخ عموم المقارئ المصرية، وفاة القارئ محمد محمود عصفور عن عمر يناهز 82 عاما.

وأضاف حشاد لمصراوي، أن العزاء قاصر على تشييع الجنازة في مقابر العائلة بمسقط رأسه بمحافظة الشرقية.

ولد الشيخ عصفور، في فبراير 1938 وعندما وصل إلى سن يستطيع فيه التحدث قام والده بإرساله إلى كتاب قرية ميت الرخا حيث كان ينتظره هناك، أناس من أهل القرآن تعلموا القرآن وأخذوا يعلمونه للناس كما جاء فى حديث النبى محمد صلى الله عليه وسلم (خيركم من تعلم القرآن وعلمه).

وأتم الشيخ محمد عصفور حفظ القرآن الكريم كاملا وهو ابن تسع سنين ثم تبع مرحلة الحفظ مرحلة التجويد حيث أخذه والده الحاج محمود عصفور إلى قرية شبرا بخوم إحدى قرى محافظة المنوفية، وقدر الله كان فى انتظاره أيضا ليكمل مشواره مع القرآن فضيلة الشيخ مصطفى محمود العانوسى (من علماء القراءات ) .

وأتم الشيخ محمد عصفور تجويد القرآن وهو فى الثالثة عشرة من عمره حيث أجازه الشيخ مصطفى العانوسى، فى التحفة والجزرية ورسالة ورش ورسالة حمزة من طريق الشاطبية ومن طريق الطيبة.

وبعدما تمكن الشيخ من حفظ وتجويد القرآن الكريم بدأ مشواره كقارئ للقرآن من مسجد الشوربجى بقرية ميت الرخا مسقط رأس الشيخ ومن خلال قراءته للقرآن شهد له أهل قريته بحسن الصوت والتميز فى الأداء ومن ثم قاموا بدعوته لإحياء الليالى والسهرات القرآنية.

و ذاع صيت الشيخ محمد عصفور واشتهر فى بلدته والقرى المجاورة له من خلال قراءته فى هذه الحفلات.