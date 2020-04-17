الصحة تدعو المواطنين للتبرع بالدم: "دا أهم وقت نقف جنب بعض"
كتب - أحمد جمعة:
دعت وزارة الصحة والسكان، المواطنين بتكثيف التبرع بالدم خلال الأيام المقبلة، في المركز القومي لنقل الدم بالعجوزة وفروعه الإقليمية على مستوى الجمهورية.
وقال الدكتور إيهاب سراج الدين، مدير عام خدمات نقل الدم القومية بوزارة الصحة، إن هناك مخزون استراتيجي للدم في مصر، لكننا بحاجة إلى تكثيف التبرعات في هذا الوقت الصعب الذي تمر به البلاد، مضيفًا: "هناك مرضى يحتاجون للدم طوال الوقت مثل الذين يعانون من أنيميا البحر المتوسط الذين يحتاجون لنقل الدم مرة أو مرتين كل شهر".
ولفت في فيديو نشرته وزارة الصحة عبر حسابها على "تويتر" اليوم الجمعة، إن المركز القومي وفروعه على أتم استعداد لاستقبال المواطنين من التاسعة صباحًا حتى الثالثة عصرًا، مع اتباع كل وسائل مكافحة العدوى، والتعقيم والتطهير المستمر.
وقالت الوزارة: "ده أهم وقت لازم كلنا نقف فيه جنبهم ونوفر للمرضى الدم اللي بيحتاجوه".
في مرضى كتير محتاجين نقل الدم بشكل منتظم مدى الحياة، ولهم علينا حقوق وواجبات. وده أهم وقت لازم كلنا نقف فيه جنبهم ونوفر لهم الدم اللي بيحتاجوه .— وزارة الصحة والسكان المصرية (@mohpegypt) April 17, 2020
للتبرع بالدم، ابعتولنا رسالة علي الصفحة عليhttps://t.co/gCOXgvfvCx. pic.twitter.com/TSiFjx1eDJ
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