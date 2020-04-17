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السيسي يتلقى اتصالًا من رئيس وزراء الهند: تنسيق مشترك لمواجهة كورونا

03:32 م الجمعة 17 أبريل 2020
السيسي يتلقى اتصالًا من رئيس وزراء الهند: تنسيق مشترك لمواجهة كورونا

رئيس وزراء الهند والرئيس السيسي

كتب - محمد سامي:

تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الجمعة، اتصالاً هاتفيًا من رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الاتصال تناول تبادل الرؤى حول سبل تعزيز أطر التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين في مجالات الصحة، والبحث العلمي، والتكنولوجي، وجهود البلدين لمكافحة انتشار فيروس "كورونا المستجد"، وتم التوافق حول التنسيق المشترك في المجالات ذات الصلة بمكافحة انتشار الفيروس من خلال تبادل الخبرات الناجحة والتواصل بين الأجهزة المعنية بجهود المكافحة وإجراءات الوقاية الصحية.

من جانبه؛ قدم رئيس الوزراء الهندي التهنئة للرئيس بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم، كما عبر عن اعتزاز بلاده بما يربطها بمصر من روابط ممتدة وعلاقات وثيقة مشيدًا بما يلقاه أبناء الجالية الهندية في مصر من رعاية، ومثمنًا ما حققته مصر خلال السنوات الماضية على الصعيد الداخلي من إنجازات في مجالات الأمن والاستقرار والتنمية.

وأكد الرئيس حرص مصر على الارتقاء بالتعاون الثنائي مع دولة الهند الصديقة في شتى المجالات، لا سيما على المستوى الاقتصادي وتعظيم حجم التبادل التجاري وزيادة الاستثمارات البينية.

الهند الرئيس السيسي فيروس كورونا ناريندرا مودي

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