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بيان من "الأوقاف" للرد على أنباء فتح المساجد في رمضان

03:13 م الجمعة 17 أبريل 2020
بيان من "الأوقاف" للرد على أنباء فتح المساجد في رمضان

وزير الأوقاف محمد مختار جمعة

كتب - محمود مصطفى:

قالت وزارة الأوقاف، إنه لا صحة على الإطلاق لشائعة فتح المساجد في رمضان، وأن تعليق الجمع والجماعات واستمرار غلق المساجد قائم ما دامت علة الغلق قائمة إلى أن يأذن الله برفع الكرب عن البلاد والعباد.

وأضافت وزارة الأوقاف في بيان اليوم الجمعة، أن "سبل الخير وأبوابه واسعة فلنعمر بيوتنا بالإيمان، وأبواب الرحمة لم ولن تغلق".

وأكدت الوزارة أن فريضة الصيام قائمة على غير المصابين بـ"كورونا" وأصحاب الأعذار، بناءً على الرأي الطبي بأنه لا تأثير لفيروس "كورونا" على الصيام لغير المصابين وأصحاب الأعذار المرضية، وأن الصيام لا أثر له على الإطلاق في انتشار فيروس "كورونا"، وأنه لا مشكلة في صيام الأصحاء، إنما يكون الإفطار للمصابين بالفيروس وأصحاب الأعذار المرضية الذين يوصيهم الأطباء بالإفطار.

وأضافت: "معلوم أن ذلك كله قائم لم ينقص منه شيء، وإذا كانت الظروف الآنية تحول بيننا وبين الجمع والجماعات، وكان باب من أبواب الخير متعذرًا للظرف الراهن فهناك عشرات الأبواب ما زالت مفتوحة واسعة، ثم إن الإنسان إذا حبس عن عمل ما اعتاده من الخير لعذر فإن ثواب ما كان يعمله قائم له أجره، يقول نبينا -صلى الله عليه وسلم-: "إذَا مَرِضَ العَبدُ أو سَافَرَ كَتَبَ اللهُ تَعالى لهُ مِنَ الأَجْرِ مِثلَ مَا كانَ يَعمَلُ صَحِيحًا مُقِيمًا"،(صحيح البخاري).

المساجد شهر رمضان وزير الأوقاف

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