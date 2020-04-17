"الصحة العالمية": تناول الكحول لن يحمي من فيروس كورونا (نصائح جديدة)

كتب - أحمد جمعة:

حسمت منظمة الصحة العالمية الجدل بشأن تناول المنتجات الكحولية على سبيل الوقاية من فيروس كورونا المستجد، مؤكدة أن "تناول الكحول لن يحمي من مرض كوفيد-19".

وطالبت المنظمة في منشور توعوي، أصدرته اليوم الجمعة، بالامتناع عن تناول المشروبات الكحولية تمامًا "كي لا تضعف جهازك المناعي، وتضر بصحتك، وحتى لا تعرض صحة غيرك للخطر".

وقالت: "لا تتخذ المشروبات الكحولية وسيلة للتغلب على الضغوط والانفعالات، لأن العزلة وشرب المسكرات قد يزيدان أيضًا من خطر الإقدام على الانتحار".

ونصحت الصحة العالمية بعدم خلط الكحول بالأدوية مطلقًا، ولا حتى بالعلاجات العشبية، فقد يحد ذلك من فعالية الأدوية، أو ربما يزيد من فعاليتها إلى مستوى يجعلها سامة وخطيرة.

وأضافت: "احرص على ألا تكون المشروبات الكحولية في متناول الأطفال والشباب، ولا تتناولها في حضورهم".