مها الرباط عن وضع كورونا في مايو ويونيو: "تدابير صارمة وإلا الأعداد قد تزيد"

القاهرة - (أ ش أ)

أكدت الدكتورة مها الرباط وزيرة الصحة الأسبق المبعوث الخاص للمدير العام لمنظمة الصحة العالمية أهمية التنسيق الدولي وداخل المجتمعات لمكافحة المرض، مشيرة إلى ان المجتمعات يجب أن تكون شريكاً حيويا في هذه الاستجابة ولا يجب إلقاء كل شئ على النظام الصحي لأن انتشار العدوى يبدأ في المجتمع.

جاء ذلك خلال مشاركتها أمس في ندوة تفاعلية عن "النظم الصحية وتداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد" نظمتها المنظمة العربية للتنمية الإدارية عن بعد (Online) .

وحول المخاوف من الوضع في شهري مايو ويونيو.. قالت إن التدابير التي تأخذها الحكومات للتقليل من الحد من الانتشار، مع علاج أو عزل الحالات، مهمة لمحاصرة المرض في الفترات القادمة.

وشددت على أنه يجب أن تكون هناك تدابير صارمة من الحكومات والأفراد وإلا فإن الأعداد قد تزيد، ولذا يجب أن يعرف المجتمع دوره، وأن يكون هناك تباعد اجتماعي وألا تعقد تجمعات، وأن يعزل المريض مع وجود نظام ترصد قوي.

وأوضحت أن هناك فترة انتقالية لانتشار الفيروس وبعد ذلك سيكون هناك فترة استدامة، وحتى لو حدث بعض الخمود، والخمول للفيروس سيكون هناك موجات ثالثة، ولذا يجب أن يكون الاستثمار في الصحة العامة يمثل الأولوية للدول.

وقالت إن عودة الحياة الطبيعية يجب أن تكون بالتدريج، ويجب أن نأخذ إجراءات احترازية في حال العودة للحياة الطبيعية لضمان عدم تفشي الفيروس، وأضافت أن العالم بعد كورونا غير العالم ما قبل الكورونا، ولذا يجب تخفيض الحميمية وطريقة الحياة الاجتماعية، مؤكدة أن الحياة من الناحية الاقتصادية والاجتماعية ستعود.

بدوره، أكد الأستاذ الدكتور علي حياصات وزير الصحة الأسبق بالأردن، أهمية تغيير ثقافتا في الأكل والطعام، والمقاهي والكافيهات وما إلى ذلك، وطالب بتوسيع عملية إعادة تأهيل المستشفيات، والاستثمار في الكادر الطبي .

وحذر الأستاذ الدكتور حمد المانع وزير الصحة الأسبق بالسعودية، من التخويف المبالغ فيه إعلامياً من مرض كورونا، قائلاً "إن الخوف يقلل المناعة ويحدث مشاكل نفسية"، وأكد أهمية التنسيق بين الدول العربية في هذه الأزمة، مشيرا إلى تشابه الظروف بين الدول العربية، مما يؤكد أهمية تبادل الخبرات للتعامل مع الجائحة خاصة في ظل تداخل العلاقات بين الشعوب والبلدان العربية..ونوه بأنه في العالم العربي بصفة عامة الوضع الصحي أفضل من الدول الأخرى.

وخلال الندوة تحدث الدكتور محمد عوض تاج الدين وزير الصحة الأسبق مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية

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