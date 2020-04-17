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بيان من الحكومة بشأن شائعات رفض البنوك قبول سداد الأقساط من العملاء

10:48 ص الجمعة 17 أبريل 2020
بيان من الحكومة بشأن شائعات رفض البنوك قبول سداد الأقساط من العملاء

بيان من الحكومة بشأن شائعات رفض البنوك قبول سداد ا

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما أُثير في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء حول رفض البنوك قبول سداد الأقساط من العملاء الراغبين في عدم الاستفادة من مبادرة تأجيل الاستحقاقات الائتمانية.

وبحسب بيان اليوم الجمعة، تواصل المركز الإعلامي مع البنك المركزي المصري، والذي نفى تلك الأنباء، مُؤكداً أنه لا صحة لرفض البنوك قبول سداد الأقساط من العملاء الراغبين في عدم الاستفادة من مبادرة تأجيل الاستحقاقات الائتمانية، مُوضحاً أن كافة البنوك العاملة في مصر قد سمحت لغير الراغبين من عملائها في تأجيل سداد الأقساط بمخاطبة البنك وإبداء الرغبة بدفع الأقساط في مواعيدها، من خلال الرد برسالة أو الاتصال بخدمة العملاء بدلاً من الذهاب لفرع البنك، وذلك تخفيفاً على العملاء ولمنع التكدس بين المواطنين.

وأضاف: تأتي تسهيلات تأجيل أقساط العملاء لمدة 6 أشهر بالتزامن مع جهود الدولة لمواجهة فيروس كورونا، وحرصًا على سلامة وأمن واستقرار القطاع المصرفي والعملاء به، ويتم احتساب سعر العائد المُطبق على القروض وفقاً للمتعاقد عليه قبل صدور التعليمات، على أن يتم إحاطة العميل بالتكلفة الإضافية الناتجة عن زيادة مدة القرض بحيث يتم احتساب العائد على فترة الـ 6 أشهر التي تمت إضافتها دون تطبيق عوائد أي غرامات إضافية على التأخير في السداد.

أقساط البنوك تأجيل الأقساط

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