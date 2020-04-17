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الحكومة تنفي بيع لحوم فاسدة بالأسواق

10:45 ص الجمعة 17 أبريل 2020
الحكومة تنفي بيع لحوم فاسدة بالأسواق

أرشيفية

كتب - محمد غايات:

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن بيع لحوم فاسدة بالأسواق والمجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة.

وبحسب بيان اليوم الجمعة، تواصل المركز الإعلامي مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لبيع لحوم فاسدة بالأسواق والمجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة، مُوضحةً أن جميع اللحوم المتداولة بالأسواق والمجمعات الاستهلاكية آمنة وسليمة تماماً، وتخضع للفحص والرقابة من قبل الجهات المعنية، مُشيرةً إلى أن انخفاض أسعار اللحوم يأتي نتيجة لتوافر مخزون استراتيجي كبير منها، حرصاً من الدولة على تخفيف العبء عن المواطنين.

وفي سياق متصل، أشارت الوزارة إلى شن حملات رقابية مكثفة ومستمرة على الأسواق ومجازر اللحوم، بالإضافة إلى اللحوم المعروضة داخل المجمعات الاستهلاكية والمعارض الثابتة والمتنقلة، لمنع طرح أي لحوم فاسدة أو منتهية الصلاحية أو مجهولة المصدر، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية بجميع محافظات الجمهورية، حرصًا على صحة المواطنين، وتأمين حصولهم على الغذاء الصحي والآمن.

كما تقوم الوزارة بمتابعة توافر السلع التموينية -خاصة السلع الأساسية- بكميات كبيرة تكفي احتياجات المواطنين لعدة أشهر قادمة، فضلاً عن توفير كميات من كافة السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن بمنافذ المجمعات الاستهلاكية تزامناً مع اقتراب شهر رمضان الكريم، هذا إلى جانب تكثيف الرقابة التموينية على جميع الأسواق، والتعامل بحزم مع كافة الممارسات الخاطئة ومحاسبة كل من يثبت تلاعبه بالأسواق، وذلك في إطار حرص الدولة على تخفيف أعباء المواطنين، خاصةً محدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجاً.

وناشدت جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين صفوف المواطنين، وفي حالة وجود أي شكاوى تتعلق بنقص السلع التموينية الأساسية في المحافظات، يُرجى الإبلاغ عنها من خلال الخط الساخن لبوابة الشكاوى الحكومية 16528، أو الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك 19588. ​

لحوم فاسدة المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المجمعات الاستهلاكية وزارة التموين

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