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الأوقاف: تكثيف عمل لجنة غلق المساجد اليوم وإجراءات حاسمة ضد المخالف

02:25 ص الجمعة 17 أبريل 2020
الأوقاف: تكثيف عمل لجنة غلق المساجد اليوم وإجراءات حاسمة ضد المخالف

الدكتور محمد مختار جمعة

وجه وزير الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة، لجنة متابعة غلق المساجد برئاسة الشيخ جابر طايع يوسف رئيس القطاع الدينى بتكثيف عملها اليوم الجمعة ومتابعة غلق المساجد، وعدم فتحها بأي حال من الأحوال وتحت أي ظرف من الظروف.

وشدد جمعة، بحسب بيان للوزارة أمس الخميس، على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة ضد المخالفين.
وأشار إلى أن اللجنة تتكون من عضوية الشيخ صبري ياسين رئيس قطاع المديريات، والمهندس إبراهيم القصاص وكيل الوزارة للشؤون الفنية، والدكتور أحمد عبد الرؤوف وكيل الوزارة للرقابة والتقويم، والدكتور نوح العيسوي، وكيل الوزارة لشئون المساجد، والدكتور أيمن أبو عمر، وكيل الوزارة لشؤون الدعوة، والشيخ أحمد عبدالمنعم مدير عام التفتيش العام بالوزارة.​

وزارة الأوقاف لجنة غلق المساجد جابر طايع الإجراءات القانونية القطاع الدينى

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