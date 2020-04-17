اليوم.. انطلاق معرض "بوابة الفن لمواجهة كورونا" عبر الإنترنت
ينطلق اليوم الجمعة، معرض بوابة الفن في مواجهة كورونا- أرت جيت أوف كورونا، وذلك في تمام الثامنة مساءً عبر الإنترنت.
يُشارك في المعرض 11 دولة مع مصر، و78فنانًا في الرسم والتصوير والتصوير الضوئي والنحت، وفن الفيديو مع فناني القدرات الخاصة، بالإضافة إلى مشاركات أدبية لـ ٨ مبدعين ما بين العزف والغناء والشعر والقصة القصيرة، ومشاركة 17 طفلاً من الفنانين الصغار.
ضيوف شرف المعرض هم الفنانين: مصطفى بط، ومحمد الطحان، ومحمد طوسون، ومصطفى على، وقوميسير المعرض هي الفنانة دعاء محمد.
يُشار إلى أن المعرض استقبل الأعمال بكل المستويات والأجيال، وهدفه دعوة للجميع أن يبدع الفنان بالبيت في هذه الإقامة الجبرية، وأن يخرج الفنانون أيضًا تلك الحالة الجاثمة من كل البيوت.
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