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رئيس جنوب الدلتا للكهرباء: ٤٧٢ مليون جنيه لتنفيذ خطة استثمارية للعام الجديد

12:46 ص الجمعة 17 أبريل 2020
رئيس جنوب الدلتا للكهرباء: ٤٧٢ مليون جنيه لتنفيذ خطة استثمارية للعام الجديد

شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء

كتب - محمد صلاح:

أعلن المهندس محمد عبد الحكم رئيس شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، أن الشركة تستهدف تنفيذ خطة استثمارية خلال العام المالى للموازنة ٢٠٢٠ / ٢٠٢١ بمبلغ ٤٧٢.١٣٠ مليون جنيه.

وأوضح في تصريحات لمصراوي، أنه سيتم تمويل الخطة ذاتيا من خلال الشركة بمبلغ ٢٨٢ مليون جنيه، بالإضافة إلى لتخصيص ٤٠.١٣٠ مليون جنيه للعدادات الذكية والتى يتم تمويلها من الخطة الطموحة .

وأضاف أنه سيتم تخصيص مبلغ ١٥٠ مليون جنية لتعديل مسارات الخطوط الهوائية لكابلات أرضية يتم تمويلها من منحة وزارة الإسكان.

كهرباء جنوب الدلتا استثمارات الكهرباء

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