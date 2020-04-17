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عربية النواب :رجال الشرطة البواسل قدموا أروع المثل فى التضحية

12:19 ص الجمعة 17 أبريل 2020
عربية النواب :رجال الشرطة البواسل قدموا أروع المثل فى التضحية

النائب أحمد رسلان

كتب - أحمد علي:

أصدرت لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد رسلان، بيانا أشادت فيه بجهود وتضحيات رجال الأمن في مواجهة العمليات الإرهابية.

وأكد أحمد رسلان، أن رجال قوات الأمن يقدمون كل مرة أروع المثل في التضحية والفداء وتقديم الشهداء فداء لتراب هذا الوطن وحماية المواطنين.

وأشار إلى أنه على الرغم من انشغال قوات الأمن في تنفيذ إجراءات الدولة الاحترازية في مواجهة فيروس كورونا، إلا أنها لم تغفل دورها الأساسي في تعقب الجماعات التكفيرية.

وأوضح أن الضربة الاستباقية التي نفذتها قوات الأمن في منطقة الأميرية، وقدمت خلالها شهيدا جديدا فضلا عن عدد من الإصابات، نجحت في ضرب المخطط التخريبي للجماعات الظلامية لضرب أمن واستقرار الوطن.

ووجه رسلان، التحية لكل رجال الأمن والقوات المسلحة على دورهما في حماية البلاد في مواجهة كافة محاولات الجماعات الخسيسة لتكدير صفو المصريين.

وتوجه بالتعازي في استشهاد المقدم محمد فوزي الحوفي، الذي ضحى بنفسه في حادث الأميرية من أجل الوطن والمواطنين.

مجلس النواب أحمد رسلان الشرطة حادث الأميرية

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