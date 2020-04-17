طبيب فيروسات كبدية عن رسالة السيسي للمصريين: تحذير لـ"ضعاف النفوس"



كتب - يوسف عفيفي:

قال الدكتور محمد عزالعرب، أستاذ الفيروسات الكبدية، عضو المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية بمصر، إن رسالة الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم الخميس، للمواطنين الخاصة بمواجهة فيروس "كورونا"، رائعة وجاءت في توقيت هام خاصة وأننا مازالنا لم نصل إلى الذروة حتى اﻵن سواء في مصر أو في العالم.

وأوضح "عزالعرب"، لمصراوي، أن رسالة الرئيس اتصلت بعدة محاور أبرزها التحذير من ضعاف النفوس وهي مشكلة كبيرة يعاني منها الجميع حاليًا، خاصة في ملف رفع اﻷسعار، فيما يخص المنتجات الغذائية أو المستلزمات الطبية.

وأضاف، أن القطاع الطبي تفاجئ برفع أسعار الماسكات والمستلزمات الوقائية للمواطنين أضعاف مضاعفة، وهو نوع من الاستغلال يتطلب مواجهة الدولة بكل حزم، مشددًا على أن الوضع يتحتم على الجميع التكاتف حتى نمر جميعًا من هذه المحنة.

وأكد أن توجيهات الرئيس تنطبق على كل المجالات في مواجهة فيروس كورونا، سواء المجال المجتمعي أو الطبي أو الاقتصادي، حيث أن الجانب الاقتصادي يقصد به رفع أسعار السلع ما يعتبر مخالفة، تتطلب تدخل الدولة بكل حزم، بجانب الالتزام بأوقات الحظر الرسمية.

وشدد على أن المشاركة الإيجابية وعدم التواجد في الشوارع والبقاء في المنزل هو الأساس للقضاء على "كورونا"، متابعا: "احنا داخلين على رمضان وشم النسيم وعيد الفطر وبصراحة الدنيا زحمة بجانب المواصلات والقطارات وغيرها".

ودعا عزالعرب، إلى المواجهة الحازمة لمكافحة فيروس كورونا، والحالات متغيرة تقل وتزيد، حيث أن الإحصاء الوبائي لا يعتمد على التغيرات اليومية، بل يجب أن يكون كل فترة أقلها اسبوع.

وتابع: "يجب الترابط المجتمعي خاصة أننا نتعامل مع فيروس ليس له لقاح ولا مصل ولا علاج"، ورسالة الرئيس السيسي اليوم جاءت في توقيتها تمامًا، ويجب على الفرد مراقبة نفسه والآخرين مراقبة بعضهم البعض والالتزام بمعايير الجودة لمكافحة العدوى وعدم الزحام.

ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، رسالة للمواطنين اليوم الخميس، عبر حسابه الرسمي على تويتر جاء مفادها: نعبر معًا مرحلة فاصلة في مواجهة الأزمة الحالية لفيروس كورونا، أتوجه فيها لجموع شعب مصر العظيم بالتحية والتقدير على صمودهم خلال الفترة الماضية، والتكاتف مع أجهزة الدولة فى تنفيذ إجراءات الحماية ومواجهة الفيروس".

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