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نائب وزير الصحة ينعى أمين مجلس الطفولة والأمومة

11:58 م الخميس 16 أبريل 2020
نائب وزير الصحة ينعى أمين مجلس الطفولة والأمومة

الدكتور طارق توفيق نائب وزير الصحة والسكان

كتب - أحمد جمعة:

نعى الدكتور طارق توفيق نائب وزير الصحة لشئون السكان، ببالغ الحزن والأسى الدكتورة عزة العشماوي، أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة، التي وافتها المنية الخميس.

وتقدم نائب وزير الصحة بخالص العزاء لأسرة الفقيدة، داعياً المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته.

وأعلن المجلس القومي للطفولة والأمومة، وفاة الدكتورة عزة العشماوي أمين عام المجلس، اليوم الخميس.

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طارق توفيق وزارة الصحة مجلس الطفولة والأمومة عزة العشماوي

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