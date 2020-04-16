"يسئ للمهنة".. نقابة التمريض تطالب الرئيس بوقف عرض فيلم "يوم وليلة"

كتب - أحمد جمعة:

تقدمت النقابة العامة للتمريض، اليوم الخميس، بطلب إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، لوقف عرض فيلم "يوم وليلة".

وأرجعت النقابة طلبها بسبب ما وصفته "بإساءة الفيلم إلى العاملين في التمريض وإظهار الممرضة المصرية بصورة تعطي انطباعات سيئة".

وجاء في المذكرة: "كما تعلمون بالدور الفعال لأعضاء الفريق الصحي في الحفاظ على صحة المواطن المصري وعلى وجه الخصوص هيئة التمريض بمصر وما يحظى به التمريض على مستوى العالم من اهتمام القادة السياسيين به واهتمام فخامتكم بهم كخط دفاع صحة المواطن واهتمامكم به ماديا ومعنويا".

وأضافت النقابة :" تستمر الدراما والسنيما المصرية على إظهار الممرضة المصرية بصورة تعطي انطباعات سيئة ومنفردة مما يؤثر تأثيرًا سلبيًا عليهم في الوقت الذي أقر به العالم أجمع بالدور الحيوي والفعال لنا في ظل محنة الجائحة والتباري في تحفيزهم بكل الطرق نجد أن السوشيال ميديا ينشر فيلم يسئ إلى الممرضة المصرية بدلا من أن تتبنى الدراما المصرية أعمالا تظهر الجانب الإيجابي والبطولي لنا."​