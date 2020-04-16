مصر تسجل أعلى معدل إصابات يومي بكورونا والوفيات تقترب من 200 (تفاعلي)



كتب- أشرف جهاد وأحمد جمعة:



سجلت مصر اليوم، أعلى معدل إصابات يومي بفيروس كورونا المتحور، فيما اقترب إجمالي الوفيات في البلاد جراء الوباء الذي تفشى في العالم من 200 حالة وفاة.

وقال الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، إنه تم تسجيل 168 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريون. وهذا هو أعلى معدل للإصابات اليومية في مصر، بزيادة 8 إصابات عن المستوى القياسي السابق وهو 160 إصابة سجلتها البلاد يوم 14 إبريل.





وعاد معدل الوفيات اليومي للارتفاع مجددا، مسجلا اليوم 13 حالة وفاة، مقابل 5 حالات فقط أمس. في المقابل، تقلص المعدل الإجمالي للوفيات اليوم ليصبح 7.3%، بعد أن تجاوز 7.5% قبل أيام.



وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الخميس، خروج 43 من المصابين من مستشفيات العزل والحجر الصحي، بينهم 3 أجانب، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 596 حالة حتى اليوم.



وأوضح الدكتور خالد مجاهد أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 781 حالة، من ضمنهم الـ 596 متعافيًا.



ووفق أرقام وزارة الصحة، لا يزال هناك 1881 مصابا بكورونا داخل مستشفيات العزل، بينهم 185 تحولت نتائج تحاليلهم من إيجابية لسلبية وينتظرون انتهاء فترة العزل للخروج بعد التأكد من تماثلهم للشفاء.

