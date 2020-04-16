"الصيادلة" تقرر صرف 50 ألف جنيه لأسرة الصيدلي المتوفي بكورونا
كتب - أحمد جمعة:
قرر المستشار محمد فكري، الحارس القضائي للنقابة العامة للصيادلة ولجنة إدارة النقابة، دعم أسرة كل صيدلي متوفي نتيجة الإصابة بفيروس كورونا بمبلغ 50 ألف جنيه، بالإضافة لما يتم صرفه من اتحاد نقابات المهن الطبية في حالات الوفاة.
وأكدت النقابة في بيان لها اليوم، دعمها الكامل للصيادلة الذين يتصدرون الصفوف الأولى لمجابهة انتشار فيروس كورونا، ويقدمون الخدمة الصحية لكافة المواطنين في ظل الظروف الطارئة التي تتعرض لها البلاد.
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