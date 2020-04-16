لتسهيل الصرف..الزراعة تحدد ضوابط منح الأسمدة بمحافظات الكارت الذكي

كتب- أحمد مسعد :

أصدر السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، توجيهاته المشددة للدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات والمتابعة، لتسهيل إجراءات صرف أسمدة المحاصيل الصيفية للمزراعين الذين لم يستلموا الكارت الذكي بالمحافظات التي انطلقت فيها منظومة الكارت وهي "الغربية –الشرقية –البحيرة – أسيوط –سوهاج".

وأوضح وزير الزراعة، أن كل حائز له كارت فلاح ذكي بالكشوف الواردة لمديرية الزراعة من البنك الزراعي، يتوجه إلى فرع البنك لاستلام كارت الفلاح "داخل نطاق المحافظة"، ولا يتم صرف إلا من خلال الكارت.

وتابع وزير الزراعة:" الحائز الذي ليس له كارت فلاح، وتنطبق عليه شروط استخراج الكارت، أو حرر استمارة ولم يستخرج الكارت حتى الآن، تؤخذ منه صورة بطاقة الرقم القومي، وتصرف له الأسمدة بناء على المعاينة الفعلية على الطبيعة، وطبقا لضوابط الصرف المقررة، على أن تلتزم الجمعية والإدارة الزراعية والمديرية بإنهاء إجراءات استخراج كارت الفلاح لهذا الحائز، وتحت مسئوليتهم ويتم التأكد من وجود حيازة للحائز، وتكون منزرعة وليست ضمن الحيز العمراني أو ضمن التعديات وتحت مسئولية الجمعية".

وأشار إلى أنه بالنسبة لمن لا تنطبق عليه شروط استخراج الكارت يتم عمل تفويض بالجمعية الزراعية لأحد الورثة لاستلام كارت الفلاح لوالدهم المتوفى أو استخراج كارت الفلاح باسم المفوض عنهم.

وقال وزير الزراعة، إن الهدف من هذه الإجراءات هو تسهيل صرف الأسمدة في التوقيتات المناسبة المحاصيل الصيفية وحتى لا يضطر المزارع إلى شراء احتياجاته من السوق السوداء

يذكر أن رئيس مجلس الوزراء وافق على ربط كارت الفلاح بخدمة ميزة لسداد جميع المدفوعات.