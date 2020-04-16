شيخ الأزهر يهنئ البابا تواضروس والإخوة الأقباط بعيد القيامة

كتب - محمود مصطفى:

أجرى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور الطيب، شيخ الأزهر، اتصالا هاتفيا، الخميس، بقداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، للتهنئة بعيد الإخوة المسيحين.

وأوضحت مشيخة الأزهر، في بيان لها الخميس، أن الطرفان توجها خلال الاتصال، بالدعاء من أجل أن يرفع الله البلاء عن البلاد والعباد جميعا، وأن يحفظ #مصر وشعبها من كل مكروه وسوء.

وأكد فضيلة الإمام الأكبر، اعتزازه برباط المواطنة الوثيق الذي يجمع بين قلوب المصريين، مسلمين ومسيحيين، الذين ضربوا أروع الأمثلة في التكافل والتضامن، لا سيما في تلك الجائحة التي يشهدها وطننا العزيز ويعاني منها العالم أجمع.

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