محافظة القاهرة توضح حقيقة إغلاق الطرق المؤدية إليها من الأحد للثلاثاء
كتب- محمد نصار:
قالت محافظة القاهرة، إن ما تردد على بعض مواقع التواصل الاجتماعي من فرض حظر تجوال وغلق الطرق التي تربطها بالمحافظات الأخرى من الأحد للثلاثاء، غير صحيح.
وأكدت المحافظة، في بيان، اليوم أن هذه التصريحات عارية تمامًا من الصحة، مشددة على أنها غير منوط بها إصدار مثل تلك القرارات.
وأهابت المحافظة، بالجميع تحري الدقة قبل تداول مثل هذه الشائعات التي تثير البلبلة بين المواطنين.
كان مجلس الوزراة أعلن اليوم حزمة إجراءات احترازية ستتخذ يوم شم النسيم، وقال الدكتور مصطفة مدبولي رئيس الوزراء إنه سيتم غلق كامل للمحلات والمولات والمتنزهات والشواطئ. وأكد أنه تم إلغاء أي تجمعات وإيقاف كافة وسائل النقل العام السكة الحديد ومترو الأنفاق وأتوبيسات الرحلات.
اقرأ أيضا:
الحكومة: غلق المحلات والمولات وتعطيل المترو والسكة الحديد في شم النسيم
مدبولي: الدولة تحتاج لعودة كافة قطاعات الإنتاج مع اتخاذ التدابير الاحترازية
الخبر التالى:البرلمان يقرر تقديم موعد الجلسة العامة لـ21 أبريل
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
2673
عدد المصابين
-
596
عدد المتعافين
-
196
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
2101164
عدد المصابين
-
532830
عدد المتعافين
-
140773
عدد الوفيات
إعلان