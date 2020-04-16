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مدبولي عن قرارات الحكومة يوم شم النسيم: "ننظر للصالح العام"

06:30 م الخميس 16 أبريل 2020
مدبولي عن قرارات الحكومة يوم شم النسيم: "ننظر للصالح العام"

مصطفى مدبولى

كتب - أحمد عبدالمنعم:

علق الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء على قرارات الحكومة التي اتخذتها يوم شم النسيم، بغلق الشواطئ والمتنزهات وإيقاف وسائل المواصلات العامة والمترو وأتوبيسات التنقل بين المحافظات، بقوله:" نعرف أن القرارات بها نوع من الشدة خاصة في مثل هذا اليوم، ونقدر رغبة المواطنين في الاحتفال، ولكننا ننظر للصالح العام ونريد الخروج فى هذا اليوم بأقل قدر من الخسائر".

وأضاف "مدبولي"، في مؤتمر صحفي منذ قليل، أنه يجب على المواطن تجنب التجمعات، قائلا:” الحمد لله ربنا كرمنا لحد دلوقتي في أزمة فيروس "كورونا".

وخلال المؤتمر، أعلن مدبولي أنه سيتم غلق كامل للمحلات والمولات والمتنزهات والشواطئ، يوم شم النسيم. وأكد أنه تم إلغاء أي تجمعات وإيقاف كافة وسائل النقل العام السكة الحديد ومترو الأنفاق وأتوبيسات الرحلات.

وناقش مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم القرارات النهائية بشأن الإجراءات الاحترازية ليوم شم النسيم.

وقال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، في تصريح قبل الاجتماع، إنه لا يجب التوقف أمام المسمى سواء إغلاق جزئي أو حظر جزئي أو إغلاق شامل، ولكن المهم هو الإجراءات التي ستطبق في هذا اليوم لضمان عدم وجود تجمعات، والسيطرة على عملية خروج المواطنين وتحقق الغرض كما لو كان حظرا كاملا.

وأكد أن كل الحدائق والمتنزهات والشواطئ ستكون مغلقة، لافتا إلى أن قرار مد حظر التجوال المتخذ منذ أسبوع تضمن إغلاق كافة الشواطئ والحدائق، وهو ما يضمن عدم وجود أي أشخاص في المتنزهات.

مصطفى مدبولى مجلس الوزراء شم النسيم فيروس كورونا الحكومة

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