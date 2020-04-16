الحكومة: تخصيص قطعتي أرض لإقامة قسمي شرطة ببورسعيد وقنا

كتب- محمد نصار:



وافق مجلس الوزراء، اليوم الخميس، على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بشأن تخصيص قطعتي أرض من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظتي قنا وبورسعيد لصالح وزارة الداخلية بدون مقابل لاستخدامهما في إقامة قسمي شرطة.



وتبلغ مساحة القطعة الأولى 2791 م2 ناحية مدينة قنا بمحافظة قنا، والثانية بمساحة 9155 م2 ناحية شرق التفريعة بمحافظة بورسعيد.



كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص قطعة أرض من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة؛ لاستخدامها في إقامة محطة مياه للشرب ومساحتها 47755 م2 بناحية قرية الهنادي، مركز إسنا بمحافظة الأقصر، لصالح وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

