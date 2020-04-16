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الحكومة توافق على تعاقد "التعليم" لشراء كتب لا تمتلك حقوق تأليفها

06:03 م الخميس 16 أبريل 2020
الحكومة توافق على تعاقد "التعليم" لشراء كتب لا تمتلك حقوق تأليفها

الدكتور مصطفى مدبولي

كتب - محمد غايات:

وافق مجلس الوزراء، اليوم الخميس، على طلب وزارة التربية والتعليم، بالتعاقد لشراء الكتب الدراسية التي (لا تمتلك الوزارة حقوق تأليفها وطباعتها أو جزء منها)، والتي يتم إقرارها من خلال الجهات المختصة باعتماد المناهج الدراسية بالوزارة في حدود مبلغ مليار وأربعمائة مليون جنيه مصري خلال العام الدراسي 2020/2021.

يأتي ذلك في إطار اعتزام وزارة التربية والتعليم، تطوير مناهج الصف الثالث الابتدائي، من خلال الشراكة مع مؤسسات ودور نشر محلية وعالمية، تقوم بتأليف وإعداد المناهج طبقاً لأحدث النظم والدراسات العالمية

الحكومة مجلس الوزراء وزارة التربية والتعليم مصطفي مدبولي

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