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السيسي يوجه بالحفاظ على الاحتياطي الاستراتيجي من المواد البترولية

04:50 م الخميس 16 أبريل 2020
السيسي يوجه بالحفاظ على الاحتياطي الاستراتيجي من المواد البترولية

الرئيس عبد الفتاح السيسي

كتب- محمد نصار:

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس شريف إسماعيل، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والمستشار عمر مروان، وزير العدل.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراض موقف سوق النفط العالمي في ضوء تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد.

ووجه الرئيس بضمان الحفاظ على الاحتياطي الاستراتيجي للدولة من المواد البترولية، مع أهمية التزام كافة المشروعات التابعة لقطاع البترول باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة لحماية العمالة من الإصابة بعدوى كورونا.

وأوضح المتحدث الرسمي أن وزير البترول استعرض خلال الاجتماع أثر تداعيات فيروس كورونا على اختلال ميزان العرض والطلب على الطاقة في جميع أنحاء العالم، خاصةً الاقتصادات النامية، فضلاً عن الاحتياجات المطلوبة للإنتاج، إلى جانب الآثار المرتبطة بآليات التجارة وتداول السلع والخدمات.

كما عرض وزير البترول مستوى المخزون الاستراتيجي للدولة من الزيت الخام والمنتجات البترولية المختلفة، سواء بنزين أو سولار أو غاز طبيعي، فضلاً عن المتوسط اليومي للاستيراد والإنتاج والاستهلاك، مشيراً في هذا الصدد إلى انتظام عملية نقل المواد البترولية وكذلك محطات تموين الوقود على مدار اليوم لخدمة المواطنين والأنشطة المستثناة من قرار حظر الانتقال بجميع أنحاء الجمهورية.

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