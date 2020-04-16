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محافظ القاهرة: غلق العائمات والمراسي النيلية من الأحد للثلاثاء

03:30 م الخميس 16 أبريل 2020
محافظ القاهرة: غلق العائمات والمراسي النيلية من الأحد للثلاثاء

محافظ القاهرة خالد عبدالعال

كتب- محمد نصار:

أصدر اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، قرارًا بغلق المراكب العائمة والمراسي النيلية والأتوبيس النهري اعتبارًا من يوم الأحد الساعة 6 صباحًا وحتى الثلاثاء الساعة 6 صباحًا.

ويأتي هذا القرار في إطار تطبيق الإجراءات الاحترازية للدولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، ومنع التجمعات واختلاط المواطنين.

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