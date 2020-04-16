محافظ القاهرة: غلق العائمات والمراسي النيلية من الأحد للثلاثاء
كتب- محمد نصار:
أصدر اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، قرارًا بغلق المراكب العائمة والمراسي النيلية والأتوبيس النهري اعتبارًا من يوم الأحد الساعة 6 صباحًا وحتى الثلاثاء الساعة 6 صباحًا.
ويأتي هذا القرار في إطار تطبيق الإجراءات الاحترازية للدولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، ومنع التجمعات واختلاط المواطنين.
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