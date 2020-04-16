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الأوقاف تهدي 1000 درع وجه واقية لـ"جيش مصر الأبيض"

03:02 م الخميس 16 أبريل 2020
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كتب- محمود مصطفى:

وجه الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، بإهداء 1000 درع وجه واقية لوزارة الصحة إسهامًا منها في معاونتها في حربها ضد فيروس "كورونا المستجد".

وأوضحت الأوقاف، في بيان، اليوم الخميس، أن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، أعربت عن امتنانها وشكرها للوزارة، ووجهت كل من الدكتور محمد عبدالوهاب، وكيل أول الوزارة رئيس قطاع مكتب الوزيرة، والدكتور محسن طه عبدالرازق، رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي، والدكتور أشرف الإتربي، مدير عام إدارة المستشفيات، باستلام الأقنعة والاطلاع عليها، وأبدوا إعجابهم الشديد بها واحتياج الوزارة للمزيد من هذه الدروع.​

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