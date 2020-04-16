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رئيس الأركان يشهد المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة الخارجي "طارق 40"

02:17 م الخميس 16 أبريل 2020
رئيس الأركان يشهد المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة الخارجي "طارق 40"

مشروع مراكز القيادة الخارجي طارق 40

كتب- محمد سامي:

شهد الفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة الخارجي مستويين (طارق 40)، الذي تجريه إحدى تشكيلات المنطقة الشمالية العسكرية واستمر لعدة أيام ويأتي في إطار الخطة السنوية للتدريب القتالي لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة.

وبدأت المرحلة الرئيسية، وفق بيان للقوات المسلحة، اليوم الخميس، بتنفيذ إجراءات التحضير والتنظيم للمعركة التي تضمنت عرض التقارير والقرارات، ثم إجراء تنظيم تعاون لكافة عناصر تشكيل المعركة.

وأعقب ذلك مرور رئيس أركان حرب القوات المسلحة على مراكز القيادة والسيطرة للفرقة.

وظهر خلال المرحلة ما وصلت إليه العناصر المشاركة من استعداد قتالي، فضلًا عن المهارة في استخدام أحدث وسائل التعاون والسيطرة الفنية والإدارية لتنفيذ المهام المخططة والطارئة أثناء مراحل المعركة.

ونقل الفريق محمد فريد، تحيات وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي لرجال المنطقة الشمالية العسكرية.

وأشاد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، بالأداء المتميز والكفاءة القتالية العالية للقوات المشاركة في المشروع، وطالبهم بالحفاظ على المستوى المتميز والكفاءة القتالية والثقة العالية بالنفس مشيدًا بالجهد الذي يبذلونه من أجل الحفاظ على مقدرات الوطن وإعلاء كلمته.

مشروع مراكز القيادة الخارجي طارق 40 محمد فريد القوات المسلحة

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