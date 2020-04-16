شركات توزيع الكهرباء تختتم اجتماعات جمعياتها العمومية اليوم

كتب- محمد صلاح:

تختتم الشركات التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر، اليوم الخميس، اجتماعات الجمعيات العمومية الخاصة بها، والتي استمرت على مدار 4 أيام خلال الأسبوع الحالي، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وتم خلال هذه الاجتماعات مناقشة واعتماد الموازنات التخطيطية للعام المالي القادم (2020/2021).

كما تم التأكيد على ضرورة تحقيق الأهداف المعروضة بالموازنة والارتقاء بمستوي العمل بالشركات وتحسين معدلات الأداء وذلك مع مراعاة متطلبات السلامة والصحة المهنية والإجراءات الاحترازية في ظل الظروف الحالية التي تمر بها البلاد.

وأكدت الجمعيات العمومية للشركات، خلال اجتماعاتها، على ضرورة تنفيذ المشروعات الاستثمارية والإحلال والتجديد والصيانات طبقًا للجداول الزمنية المعدة، فضلًا عن بذل المزيد من الجهد لتحقيق الأهداف المرجوة ورفع كفاءة الوحدات من خلال الصيانات المبرمجة والعمرات وخفض معدلات استهلاك الوقود.

كما تم التأكيد على شركات توزيع الكهرباء التسع بتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والاهتمام بالتواصل المستمر مع المشتركين لبحث شكواهم وسرعة حلها والرد عليها وتنفيذ عمليات الصيانة الدورية وعمليات الإحلال والتجديد للشبكات طبقاً للخطة الزمنية وخفض معدلات الأعطال وسرعة الاستجابة لها وخفض أزمنة الفصل للحفاظ على استمرارية التغذية الكهربائية وتحسين الجهود الكهربائية لدى المشتركين مع خفض نسب الفقد وزيادة نسب التحصيل من خلال تفعيل الآليات الخاصة بالتحصيل عن بعد بواسطة التقنيات الحديثة والتغلب على التحديات والمعوقات في سبيل تطوير أداء قطاع الكهرباء .

ويأتي ذلك فى إطار السعي المستمر لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتطوير الأداء بشركات الكهرباء ورفع مستوى الأداء بها وذلك مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد في إطار الإجراءات العامة لأجهزة الدولة والحكومة للحفاظ على سلامة العاملين بما لا يؤثر على حسن سير العمل وجودته مع التشديد على الاستخدام الأمثل للموارد المتاحه لتحقيق النمو المستدام .

يذكر أنه تم على مدار اليوم الأول عقد اجتماع شركات كل من القاهرة وغرب الدلتا ووسط الدلتا وشرق الدلتا لإنتاج الكهرباء، واليوم الثاني شركة المحطات المائية والوجه القبلي ومصر الوسطى والإسكندرية لتوزيع الكهرباء.

وتضمنت فعاليات اليوم الثالث، اجتماعات كل من شركات جنوب القاهرة والبحيرة وشمال الدلتا وجنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، وفي اليوم الرابع تم عقد اجتماعات شركات كل من مصر العليا والقناة وشمال القاهرة لتوزيع الكهرباء.