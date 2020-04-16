أكثر الكلمات إنتشاراً

خلية الأميرية الإرهابية أسعار البنزين فيروس كورونا مسلسلات رمضان حظر التجوال رمضان 2020 إحنا أقوى من كورونا أسعار الذهب الطقس

غادرت مصر القاهرة.. رحلة استثنائية لإجلاء 293 عراقيًا من مصر

01:52 م الخميس 16 أبريل 2020
غادرت مصر القاهرة.. رحلة استثنائية لإجلاء 293 عراقيًا من مصر

مطار القاهرة الدولي

كتب- محمد عبيد:

غادرت مطار القاهرة الدولي، اليومً الخميس، رحلة خاصة تابعة للخطوط الجوية العراقية وعلى متنها 293 من العراقيين العالقين بمصر، تم إجلائهم ضمن الرحلات الاستثنائية التي تقوم بها شركات الطيران ويُسمح فيها بإجلاء رعايا بعض الدول.

وأنهت سلطات المطار، إجراءات سفر الركاب العراقيين من مبنى الركاب رقم 1 بالمطار، وتم تجهيز الطائرة فور وصولها إلى القاهرة بدون ركاب، وتعقيمها طبقًا للإجراءات الاحترازية المعمول بها في المطارات لمنع انتشار وباء كورونا وفقًا لخطة وزارة الطيران تنفيذًا لتوجيهات منظمة الصحة العالمية.

وكانت سلطة الطيران المدني المصرية أعلنت توقف حركة الطيران المدني بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضي، واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.​

مطار القاهرة الدولي الخطوط الجوية العراقية منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا

الخبر التالى:

"زاهي حواس" يتبنى مبادرة "1000 كاتب" لدعم الدولة في مكافحة كورونا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 2505

    عدد المصابين

  • 553

    عدد المتعافين

  • 183

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 1949210

    عدد المصابين

  • 467818

    عدد المتعافين

  • 123348

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:المركزي يحسم الجدل بشأن طريقة حساب الفائدة على تأجيل القروض 6 أشهر