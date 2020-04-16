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لتجنب الإصابة بكورونا.. 3 طرق لتسجيل قراءة عداد الكهرباء إلكترونيًا

01:11 م الخميس 16 أبريل 2020
لتجنب الإصابة بكورونا.. 3 طرق لتسجيل قراءة عداد الكهرباء إلكترونيًا

عداد الكهرباء

كتب- محمد صلاح:

دعا جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، جميع المواطنين على مستوى الجمهورية في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، إلى اتباع الطرق الآمنة والصحية التي تمنع الاختلاط أو انتشار فيروس كورونا.

ويوضح مصراوي، كيفية تسجيل قراءة عدادات الكهرباء إلكترونيًا للحد من الاختلاط وضمان إصدار فاتورة معبرة عن الاستهلاك الفعلي، من خلال الخطوات والنصائح التالية.

1- تسجيل قراءة عداد الكهرباء من خلال الموقع الرسمي لشركة توزيع الكهرباء التابع لها المشترك.

2- تحميل تطبيق "القارئ الذكي لعداد الكهرباء" التابع لشركة شعاع المسؤولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء.

3- الاتصال على الخط الساخن لوزارة الكهرباء على 121 وإبلاغ القراءة.​

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