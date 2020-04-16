"ابن سينا فارما" تتبرع بـ4 ملايين جنيه لمستشفيات العزل لمواجهة كورونا

كتب- محمد غايات:

تلقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خطاباً من عمر عبدالجواد، العضو المنتدب لشركة ابن سينا فارما، أشار خلاله إلى تبرع الشركة بمبلغ 4 ملايين جنيه كمساهمة من قيمة التوريد الموجه من الهيئة المصرية للشراء الموحد للشركة، لتوريد وتوفير اأدوية المطلوبة لمستشفيات العزل الصحي، والبالغ قيمته 8 ملايين جنيه، مؤكدًا في هذا الصدد أنه تم بالفعل توريد هذه أدوية إلى مخازن الهيئة.

وأضاف عبدالجواد، أن الشركة قامت بالتعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، في إطار مكافحة فيروس كورونا على مستوى الجمهورية، بنشر 500 ألف رسالة توعية لقطاع الصيادلة، واستخدام شبكة شركاء العمل الخاصة بشركة ابن سينا فارما، والتي تضم 42 ألف عميل من صيدليات ومستشفيات عامة وخاصة ووحدات صحية في جميع أنحاء الجمهورية، واستخدام منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالشركة في نقل ونشر الرسائل اإرشادية والتوعوية.

ووجه رئيس الوزراء الشكر لمسئول شركة ابن سينا فارما، على ما قامت به الشركة من مساهمة كريمة، في توفير الأدوية اللازمة لمستشفيات العزل الصحي لمصابي فيروس كورونا، وما قامت به كذلك من نشر للرسائل التوعوية على مستوى الجمهورية من خلال المتعاملين مع الشركة، وهو ما سيسهم في رفع الوعي لدى المواطنين بالإجراءات المطلوبة للتعامل مع هذا الفيروس، وتجنب اإصابة به، مثمناً ما أكدت عليه الشركة في ختام خطابها من الحرص على الاحتفاظ بجميع العاملين بها والتحمل الكامل لكافة مرتباتهم، واستعداد الشركة للمساهمة بما تمتلكه من امكانيات وخبرات في أي مبادرة من شأنها الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين واﻻرتقاء بالمنظومة الصحية في مصر.