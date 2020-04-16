بالصور.. اجتماع التحالفين الفائزين بتشغيل خدمات المتحف المصري الكبير

كتب- محمد عاطف:

اجتمع بالمتحف المصري الكبير، التحالفين الفائزين اللذين اجتازا مرحلة التقييم الفني بنجاح لعملية طرح إدارة وتشغيل خدمات المتحف المصري الكبير.

وجاء الاجتماع، لحضور جلسة فتح المظاريف المالية والتي عقدتها لجنة الفض برئاسة الدكتور الطيب عباس، مدير الشئون الأثرية بالمتحف، وعضوية مستشار مجلس الدولة ووزارة المالية والتحالف الدولي الذي أعد مستندات الطرح وممثلين عن المكتب الهندسي والقانوني الداعمين لوزارة السياحة والآثار وأعضاء اللجنة الهندسية والمالية.

وفي بداية الجلسة هنأ اللواء المهندس عاطف مفتاح، المشرف العام على مشروع المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة، ممثلي التحالفات على نجاحهم في المرحلة السابقة وأثنى على حرصهم على الفوز في هذا السباق.

وأكد حرصه وكافة العاملين بالمشروع على نجاح هذا المشروع الذي لم يتوقف ليوم واحد في ظل تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد.