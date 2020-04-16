أكثر الكلمات إنتشاراً

خلية الأميرية الإرهابية أسعار البنزين فيروس كورونا مسلسلات رمضان حظر التجوال رمضان 2020 إحنا أقوى من كورونا أسعار الذهب الطقس

بالصور.. اجتماع التحالفين الفائزين بتشغيل خدمات المتحف المصري الكبير

11:54 ص الخميس 16 أبريل 2020
بالصور.. اجتماع التحالفين الفائزين بتشغيل خدمات المتحف المصري الكبير

اجتماع التحالفين الفائزين بتشغيل خدمات المتحف المص

كتب- محمد عاطف:

اجتمع بالمتحف المصري الكبير، التحالفين الفائزين اللذين اجتازا مرحلة التقييم الفني بنجاح لعملية طرح إدارة وتشغيل خدمات المتحف المصري الكبير.

وجاء الاجتماع، لحضور جلسة فتح المظاريف المالية والتي عقدتها لجنة الفض برئاسة الدكتور الطيب عباس، مدير الشئون الأثرية بالمتحف، وعضوية مستشار مجلس الدولة ووزارة المالية والتحالف الدولي الذي أعد مستندات الطرح وممثلين عن المكتب الهندسي والقانوني الداعمين لوزارة السياحة والآثار وأعضاء اللجنة الهندسية والمالية.

وفي بداية الجلسة هنأ اللواء المهندس عاطف مفتاح، المشرف العام على مشروع المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة، ممثلي التحالفات على نجاحهم في المرحلة السابقة وأثنى على حرصهم على الفوز في هذا السباق.

وأكد حرصه وكافة العاملين بالمشروع على نجاح هذا المشروع الذي لم يتوقف ليوم واحد في ظل تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد.

sd

المتحف المصري الكبير الطيب عباس وزارة المالية جلسة فتح المظاريف المالية

الخبر التالى:

وزيرة البيئة تتفقد سير العمل بالمحطة الوسيطة للمخلفات بالمريوطية

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 2505

    عدد المصابين

  • 553

    عدد المتعافين

  • 183

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 1949210

    عدد المصابين

  • 467818

    عدد المتعافين

  • 123348

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:الإفراج عن 462 من نزلاء السجون بعفو رئاسي وشرطي