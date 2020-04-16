البابا تواضروس يترأس قداس خميس العهد بدير الأنبا بيشوي

كتب- مصطفى علي:

يترأس قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الخميس، قداس خميس العهد، وذلك بدير الأنبا بيشوي بوادي النطرون دون حضور شعبي، حيث يشارك البابا في الصلاة عدد من رهبان الدير والآباء الأساقفة.

وسمي خميس العهد بهذا الاسم نسبة إلى العشاء الأخير المسمى بعشاء الفصح الذي تناوله السيد المسيح مع تلاميذه، وإعطائهم التناول كسرّ من أسرار الكنيسة فيما بعد والحديث معهم حول تسليمه وصلبه.

ويشتهر قداس خميس العهد بقيام الكاهن أو البابا بغسل أرجل الشمامسة والمصلين ورشمهم بالزيت، نسبة لما فعله السيد المسيح في ذلك اليوم بغسل أرجل تلاميذه أثناء العشاء الأخير.

وفي مساء ذلك اليوم -بحسب الاعتقاد المسيحي- تم القبض على السيد المسيح بعد خيانة تلميذه يهوذا له واتفاقه مع اليهود على تسليمهم إياه من خلال تقبيله أمام من يقبضون عليه، لذلك يفضل ألا يقبل أحد شخصا آخر في ذلك اليوم.

وكانت الكنيسة الأرثوذكسية قررت استمرار تعليق جميع الصلوات بالكنائس، بما فيها صلوات الأسبوع المقدس، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.