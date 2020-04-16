الجريدة الرسمية تنشر قرارين جمهوريين

القاهرة - (أ ش أ)

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الخميس قرار رئيس الجمهورية رقم 578 لسنة2017 بشأن الموافقة على قرض لتطوير الصرف الصحي في الفيوم، بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والموقع في القاهرة بتاريخ 28 مايو 2017، بقيمة 186 مليون يورو.

كما نشرت الجريدة قرار رئيس الجمهورية رقم 642 لسنة 2019 بشأن الموافقة على خطاب اتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة الاستثمار وصندوق المساعدة الفنية للدول متوسطة الدخل التابع لبنك التنمية الأفريقي بشأن منحة مشروع تعزيز المنظومة البيئية لريادة الأعمال بمبلغ 550 ألف دولار أمريكي والموقع بتاريخ 28 يوليو 2019.