أكثر الكلمات إنتشاراً

خلية الأميرية الإرهابية أسعار البنزين فيروس كورونا مسلسلات رمضان حظر التجوال رمضان 2020 إحنا أقوى من كورونا أسعار الذهب الطقس

الجريدة الرسمية تنشر قرارين جمهوريين

10:35 ص الخميس 16 أبريل 2020
الجريدة الرسمية تنشر قرارين جمهوريين

الرئيس عبد الفتاح السيسي

القاهرة - (أ ش أ)

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الخميس قرار رئيس الجمهورية رقم 578 لسنة2017 بشأن الموافقة على قرض لتطوير الصرف الصحي في الفيوم، بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والموقع في القاهرة بتاريخ 28 مايو 2017، بقيمة 186 مليون يورو.

كما نشرت الجريدة قرار رئيس الجمهورية رقم 642 لسنة 2019 بشأن الموافقة على خطاب اتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة الاستثمار وصندوق المساعدة الفنية للدول متوسطة الدخل التابع لبنك التنمية الأفريقي بشأن منحة مشروع تعزيز المنظومة البيئية لريادة الأعمال بمبلغ 550 ألف دولار أمريكي والموقع بتاريخ 28 يوليو 2019.

هذا المحتوى من

السيسي قرار جمهوري الجريدة الرسمية تطوير الصرف الصحي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية

الخبر التالى:

ما هو المصدر الأول للمعرفة بفيروس كورونا بالنسبة للمواطنين؟.. دراسة تُجيب

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 2505

    عدد المصابين

  • 553

    عدد المتعافين

  • 183

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 1949210

    عدد المصابين

  • 467818

    عدد المتعافين

  • 123348

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم (بيان بالدرجات)