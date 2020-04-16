كورونا في 24 ساعة| زحام في مصر وتحذير دولي وأسوأ أيام أمريكا

أهدت الصين لمصر شحنة مستلزمات طبية وصلت على متن طائرة صباح اليوم الخميس، وسجلت مصر 155 إصابة جديدة.

وعلى الصعيد الدولي أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاوز ذروة الفيروس، قبل ساعات من تسجيل أمريكا أعلى حصيلة يومية في العالم للإصابات.

ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث المتعلقة بفيروس كورونا في مصر والعالم:

اليوم.. الحكومة تفاضل بين 4 خيارات لموجهة كورونا في شم النسيم

ملابس وقاية و10 آلاف كاشف كورونا.. ماذا أهدت الصين لمصر اليوم؟ (فيديو)



الصحة: 155 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و5 وفيات



للمرة الثانية.. زحام شديد بشوارع الموسكي رغم التحذيرات (صور)

253 حالة.. ما الأماكن التي نقلت إليها "الصحة" بعض مصابي كورونا؟

الصحة تكشف عدد أسرة الرعاية والتنفس الصناعي بالمستشفيات

فيديو.. وصول شحنة مساعدات طبية من الصين لمصر لمواجهة كورونا

"الصحة العالمية" تُحذر: كورونا يمكنه تجاوز أقوى الأنظمة الصحية



"يعمل في مكان آخر".. الصحة تكشف تفاصيل إصابة طبيب معهد القلب بكورونا



ارتفاع عدد المتعافين من "كورونا" بمستشفى العجمي لـ 73 حالة



32 يوما في العزل.. طبيب متطوع لعلاج مصابي كورونا:أنا والمرضي بقينا أصحاب

سي إن إن: أمريكا تحقق في تخليق كورونا في معمل صيني وإطلاقه بالخطأ

أعلى حصيلة يومية.. جونز هوبكنز: 2600 وفاة بكورونا بالولايات المتحدة



الصين تسجل 46 إصابة إضافية بكورونا ولا وفيات



الرئيس الأمريكي: أوقفنا تمويل الصحة العالمية حتى تجري إصلاحًا داخليًا



ترامب: سأعلن قرارًا حول إعادة فتح الاقتصاد الخميس المقبلء



ترامب: الولايات المتحدة تجاوزت ذروة وباء كورونا



ارتفاع عدد وفيات كورونا في إيطاليا إلى 21645 حالة



فرنسا: وفيات كورونا تتجاوز 17 ألف حالة



فرنسا تدعو إلى تأجيل عالمي لسداد دول أفريقيا لديونها وسط أزمة كورونا