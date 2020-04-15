أكثر الكلمات إنتشاراً

خلية الأميرية الإرهابية أسعار البنزين فيروس كورونا مسلسلات رمضان حظر التجوال رمضان 2020 إحنا أقوى من كورونا أسعار الذهب الطقس

"كم كان فخري عظيمًا".. انتصار السيسي تعزي والدة الشهيد محمد الحوفي هاتفيًا

11:30 م الأربعاء 15 أبريل 2020
"كم كان فخري عظيمًا".. انتصار السيسي تعزي والدة الشهيد محمد الحوفي هاتفيًا

انتصار السيسي

كتب- محمد نصار:

أجرت السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، اتصالًا هاتفيًا بالسيدة المصرية العظيمة وفاء مهني، والدة البطل الشهيد محمد الحوفي، الذي لقى ربه بطلاً من أجل مصر وأمنها.

وأكدت انتصار السيسي، خلال المكالمة مع والدة الشهيد -بحسب بيان عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك- الافتخار بنجلها وبكل شهدائنا الأبرار الذين يقدمون التضحيات ويحاربون الإرهاب الغاشم بكل شرف وبطول.

وتابعت قرينة الرئيس: "وكم كان فخري عظيمًا بهذا النموذج الرائع للمرأة المصرية القوية القادرة على الصمود.. رحم الله البطل الشهيد وكل شهداء مصر الأبطال من جيشها الباسل وشرطتها العظيمة".

انتصار السيسي السيسي محمد الحوفي الأرهاب خلية الأميرية الإرهابية

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 2505

    عدد المصابين

  • 553

    عدد المتعافين

  • 183

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 1949210

    عدد المصابين

  • 467818

    عدد المتعافين

  • 123348

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:الصحة: 155 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و5 وفيات