"كم كان فخري عظيمًا".. انتصار السيسي تعزي والدة الشهيد محمد الحوفي هاتفيًا

كتب- محمد نصار:

أجرت السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، اتصالًا هاتفيًا بالسيدة المصرية العظيمة وفاء مهني، والدة البطل الشهيد محمد الحوفي، الذي لقى ربه بطلاً من أجل مصر وأمنها.

وأكدت انتصار السيسي، خلال المكالمة مع والدة الشهيد -بحسب بيان عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك- الافتخار بنجلها وبكل شهدائنا الأبرار الذين يقدمون التضحيات ويحاربون الإرهاب الغاشم بكل شرف وبطول.

وتابعت قرينة الرئيس: "وكم كان فخري عظيمًا بهذا النموذج الرائع للمرأة المصرية القوية القادرة على الصمود.. رحم الله البطل الشهيد وكل شهداء مصر الأبطال من جيشها الباسل وشرطتها العظيمة".