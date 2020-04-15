أكثر الكلمات إنتشاراً

خلية الأميرية الإرهابية أسعار البنزين فيروس كورونا مسلسلات رمضان حظر التجوال رمضان 2020 إحنا أقوى من كورونا أسعار الذهب الطقس

برلمانى: تصنيع أول جهاز تنفس صناعي محلي يدعم مستشفيات الدولة في حرب كورونا

11:22 م الأربعاء 15 أبريل 2020
برلمانى: تصنيع أول جهاز تنفس صناعي محلي يدعم مستشفيات الدولة في حرب كورونا

النائب طارق متولى

كتب- أحمد علي:

أشاد النائب طارق متولي، عضو لجنة الصناعة، بتوجه مصر للعمل على أكثر من نموذج علمي، لصناعة أجهزة التنفس الصناعي، التي تكتسب أهمية قصوى، في ظل تفشي فيروس كورونا في العالم، وتزايد أعداد الإصابات.

وأضاف متولي، في بيان، اليوم الأربعاء، أنه بالرغم من تصريحات منظمة الصحة العالمية بأن واحدًا من بين كل ستة أشخاص تتفاقم حالته، ويمكن أن يعاني من صعوبة بالغة في التنفس ويحتاج لجهاز التنفس الصناعي إلا أن هذا الرقم ما زال يمثل ضغطًا على المستشفيات ووحدات الرعاية الصحية في العالم كله، مما يؤكد الحاجة للتوجه إلى تصنيعها محليًا.

وأشار إلى أن جميع المراكز البحثية، والعديد من الجامعات، والشركات الخاصة، تبذل جهودًا في محاولة إنتاج تصميم جيد، لأجهزة تنفس صناعي، نظرًا لشدة الحاجة لها في الوقت الحالي، حيث وقفت الدول المصنعة تصديرها، مؤكدًا أن النجاح في تصنيع أول جهاز مصري للتنفس الصناعي من مكونات محلية يدعم مستشفيات الدولة في مواجهة فيروس كورونا الجديد، خاصة في ظل ارتفاع سعر الجهاز المستورد واحتياج المستشفيات إلى توافر أعداد كبيرة منه لمواجهة أي زيادة في معدل الإصابات بالفيروس.

طارق متولي لجنة الصناعة مجلس النواب جهاز تنفس صناعي فيروس كورونا إحنا أقوى من كورونا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 2350

    عدد المصابين

  • 514

    عدد المتعافين

  • 178

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 1949210

    عدد المصابين

  • 467818

    عدد المتعافين

  • 123348

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:الصحة: 155 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و5 وفيات