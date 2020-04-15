نقيب المسعفين يكشف تفاصيل إصابة مسعفيّن بإغماء خلال نقل حالات كورونا

كتب - أحمد جمعة:

كشف وائل سرحان، رئيس النقابة العامة للعاملين بهيئة الإسعاف المصرية، تفاصيل إصابة مسعفين في الغربية بهبوط عام وإغماء، أثناء عملهم في نقل المصابين بفيروس كورونا المستجد، اليوم الأربعاء.

وقال سرحان في تصريحات لمصراوي، إن المسعف والسائق يعملان منذ ساعات على نقل المصابين بكورونا من قرية صفط تراب بالغربية إلى مستشفى العزل، وكان هناك ضغط في العمل اليوم، فحدث هبوط للسائق الذي سقط على الأرض، قبل أن يسارع زملائه في حمله إلى داخل سيارة الإسعاف، فيما شعر المسعف الذي يعمل معه بفقدان التوزان، وجرى تركيب بعض المحاليل، وحالتهم مستقرة حالياً وعادوا إلى العمل مرة أخرى.

وأضاف أن "البدلة الواقية التي يرتديها العاملين في نقل مصابي فيروس كورونا صعبة للغاية وتتسبب في كتم الحرارة بالنسبة للمسعف، مما يتسبب له في ضيق شديد، بخلاف النظارة والماسك N95 الذي يكون التنفس صعبًا بعض الشئ من خلاله، كما أن المسعف والسائق يضطران إلى ارتداء الزي الواقي الصعب طوال مدة بقاءه أثناء عمله في تحويل الحالات، ولم يتناولا الأكل وهو ما أصاب المسعف والسائق بالإرهاق الشديد".

وطالب "سرحان"، هيئة الإسعاف بزيادة عدد السيارات في المحافظات التي تشهد زيادة في عدد المصابين بكورونا عن 10 سيارات؛ لعدم التسبب في تحميل العاملين بالهيئة فوق طاقتهم.