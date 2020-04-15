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"الطيب" يصدر قرارًا بتولي أمين "البحوث الإسلامية" رئاسة تحرير مجلة الأزهر

10:31 م الأربعاء 15 أبريل 2020
"الطيب" يصدر قرارًا بتولي أمين "البحوث الإسلامية" رئاسة تحرير مجلة الأزهر

الدكتور أحمد الطيب

كتب- محمود مصطفى:

أصدر فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، قرارًا بتولي الدكتور نظير محمد عيّاد، أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، رئاسة تحرير مجلة الأزهر.

وأوضح المجمع، في بيان، اليوم الأربعاء، أنه يقوم على تحرير المجلة نخبة من علماء الأزهر الشريف، وتحتوي إصداراتها الشهرية على مجموعة متميزة من المقالات العلمية، ويتم توزيعها على مختلف مؤسسات الدولة، ويُقدم معها كتابان كهدية مع كل عدد.​

أحمد الطيب الأزهر الشريف مجلة الأزهر مجمع البحوث الإسلامية

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