رئيس مجلس إدارة ماونتن فيو يطمئن الموظفين: 20% زيادة في مكافأة رمضان

القاهرة (مصراوي)

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بينما تواجه الشركات في هذه الفترة اختبارا حقيقيا لقدرتها على موازنة سلامة وأمن موظفيها والقدرة على استدامة الأعمال ودعم الاقتصاد، ليبرز من بين الأمثلة القادرة على تحقيق ذلك بالفعل شركة ماونتن فيو التي نجحت في موازنة المعادلة الصعبة بالعمل أولا من التأكد أن مصلحة وسلامة الموظفين تأتي أولًا.

هذا بالإضافة إلى نجاح الشركة في الوفاء بوعودها في وقت تعاني فيه شركات أخرى من التأقلم والحفاظ على ما لديها من رأس مال بشري.

وفي فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي لرئيس مجلس إدارة شركة ماونتن فيو، تحدث الدكتور عمرو سليمان بتواضع وصدق للموظفين مبددا مخاوفهم ومؤكدًا التزام الشركة بكافة رواتبهم ومكافآتهم بل وزيادة مكافأة رمضان بنسبة 20%، في لفتة من "ماونتن فيو" للتأكيد على تكاتفها ودعمها وثناءا على التزام الموظفين ومواصلتهم العمل بنفس الكفاءة في ظل الوضع الراهن.

أكد المهندس عمرو سليمان في الفيديو: "مستمرون تمامًا في دفع جميع المرتبات لكل الناس، بالعكس كمان إن شاء الله مكافأة رمضان هتكون في معادها وعملناها بزيادة 20% لإننا عارفين احتياجات الجميع."

ولفت إلى أن الشركة استطاعت بمبدأ "احنا أسرة واحدة متكاتفة بنحاول نعمل أقصى ما عندنا في الظروف اللي زي ده" كما عملت الشركة على أن تتحد مع موظفيها لاتخاذ خطوة إيجابية في هذه الفترة، لتنجح في دعواتها لموظفيها للمشاركة والتبرع في الحملة التي أطلقتها الشركة "نحمي اللي بيحمونا" والتي تهدف لجمع 80 مليون جنيه مصري بالتعاون مع جمعية مصر الخير لتوفير مستلزمات طبية ووقائية لحماية الجيش الأبيض من العدوى في مستشفيات الحجر الصحي والحميات.

بالفعل شارك الموظفون بالتبرع للحملة وبنك الطعام بحوالي نصف مليون جنيه مصري، كما قامت الشركة بإضافة 4 مليون جنيه مصري آخرين لحملة "نحمي اللي بيحمونا"، ومليون جنيه مصري لدعم العمالة اليومية وبنك الطعام.

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