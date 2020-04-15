الصحة: 155 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و5 وفيات

كتب - أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأربعاء، تسجيل 155 حالة جديدة ثبت إيجابية تحاليلها معمليًا لفيروس كورونا المستجد، فضلًا عن 5 حالات وفاة.



ولم تذكر الوزارة مزيدًا من التفاصيل عن المصابين أو حالات الوفاة الجديدة.



وكشفت وزارة الصحة، في بيان اليوم الأربعاء، عن خروج 39 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريين، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 553 حالة حتى اليوم.



وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 751 حالة، من ضمنهم الـ 553 متعافيًا.



وقال "مجاهد" إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأربعاء، هو 2505 حالات من ضمنهم 553 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و183 حالة وفاة.