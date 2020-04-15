وزير المجالس النيابية: رجال الشرطة يضربون المثل في تصديهم للإرهاب الأسود

كتب- أحمد علي:

نعي المستشار علاء فؤاد، وزير شؤون المجالس النيابية، ببالغ الأسى والحزن شهيد الوطن المقدم محمد فوزي الحوفي، الضابط بقطاع الأمن الوطني الذي وافته المنيه أمس الثلاثاء جراء إصابته برصاص الإرهاب الغادر.

وأكد فؤاد، في بيان، اليوم الأربعاء، تقدم وزارة المجالس النيابية بالتعازي لشعب مصر وذوي الشهيد داعين الله أن يلهمنا جميعاً الصبر والسلوان في مصابنا.

وقال فؤاد، إن رجال الشرطة المصرية يضربون يومًا بعد يوم المثل والقدوة في حب الوطن والتضحية والفداء في سبيلة بتصديهم للإرهاب الأسود الذي أطل علينا بوجه قيبح متجرد من كل قيمة إنسانية واخلاقية محاولاً النيل من مصر وأهلها، بضربات استباقية مفسدين خططهم ومدبراتهم في الوقت الذي تواجه فيه مصر مرضا فتاكا استشرى في بلاد العالم.

وأكد أن الارهاب وأهله أبدًا لن يبلغوا مأربهم ولن ينالوا مرادهم، طالما كان في مصر رجال القوات المسلحة والشرطة البواسل، الذي صدقوا ماعاهدوا الله عليه، ويتصدون بكل حسم لمحاولات المساس بمصر وأهلها، بأقدام ثابته وقلوب مؤمنه، وطالما بقي الشعب المصري متماسكا ومتراصاً خلف قيادته الوطنية.​